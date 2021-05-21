В Мордовии прокуратура принимает меры к погашению государственными и муниципальными заказчиками долгов перед предпринимателями

Под личным контролем прокурора Мордовии Василия Щербакова находится исполнение государственными и муниципальными заказчиками обязательств об оплате надлежащим образом исполненных контрактов.

В ходе прокурорских проверок было выявлено более 250 нарушений закона, выразившихся в том числе в злоупотреблении должностными лицами своими полномочиями и воспрепятствовании ими законной предпринимательской деятельности, несвоевременной оплате заказчиками поставленных им товаров, выполненных работ и оказанных услуг, заключении ими контрактов при отсутствии соответствующих лимитов по их финансированию, в связи с чем принято почти 150 актов прокурорского реагирования, к ответственности привлечено более 100 должностных лиц, по материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется 1 уголовное дело.

В результате принятых организационных, координационных и надзорных мер размер задолженности перед бизнесом только за последние полтора месяца сократился более чем на 200 млн рублей.

Всего в результате прокурорского вмешательства с начала текущего года было погашено 766,1 млн рублей задолженности по исполненным государственными муниципальным контрактам.

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Источник: epp.genproc.gov.ru