В Мордовии по подозрению в неуплате налогов были задержаны руководители коммерческой организации

В Мордовии в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту уклонения от уплаты налогов, были задержаны двое мужчин, один из которых является генеральным директором, а второй фактическим руководителем ООО «УК «Нектарин».

В период с января 2018 года по декабрь минувшего года руководство коммерческой организации, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о суммах налоговых вычетов, необоснованных расходах по сделкам и суммах налога, подлежащего уплате в бюджет, уклонилось от уплаты налогов в сумме более 15 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Также читайте о том, что житель Чамзинского района, до смерти избивший знакомую, 9 лет проведет в тюрьме.

Источник: mordovia.sledcom.ru