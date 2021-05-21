Народные приметы на 12 августа подскажут, будут ли затяжные дожди в ближайшее время

Народные приметы на 12 августа помогут узнать, есть ли повод начинать подготовку к периоду затяжных дождей.

В былые времена в народной среде на основе многолетних наблюдений за происходящим в окружающем пространстве сформировалась примета, суть которой заключается в том, что начавшийся в двенадцатый день последнего месяца лета дождь будет затяжным. Осадки в данном случае будут иметь место в течение нескольких дней.

Если же 12 августа произошло снижение температуры воздуха, в ближайшее время осадков не будет.

Обилие звезд на небе в ночь на двенадцатый день августа сулит дождь.

Несколько веков назад 12 августа было принято считать ключевой датой, после которой начинаются метеорологические изменения в сторону ухудшения погодной обстановки.