Артем Здунов заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Мордовии не улучшается

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 12 августа провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Руководитель региона отметил, что существенных улучшений ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе пока нет.

Число выявляемых новых случаев заражения составляет в среднем 70 человек в день, почти 1300 пациентов получают лечение в госпиталях, 6 районов по недельной заболеваемости на 100 тыс. населения находятся в красной зоне.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru