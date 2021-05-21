В одной из больниц Мордовии был побит рекорд потребления кислорода

В больнице имени С.В. Каткова был побит рекорд потребления кислорода.

Соответствующая информация была предоставлена министерством здравоохранения Мордовии.

В настоящее время вопрос с поставкой кислорода в лечебные учреждения региона находится на особом контроле.

Также читайте о том, что временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции. Руководитель региона отметил, что существенных улучшений ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе пока нет.

Источник: e-mordovia.ru