МГУ им. Н. П. Огарева примет участие в проекте под названием «Приоритет-2030»

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева примет участие в проекте под названием «Приоритет-2030».

«Приоритет-2030» – это программа поддержки вузов, реализация которой позволит на 22% увеличить численность профессорско-преподавательского состава и число научных работников, на 71% – количество исследователей моложе 39 лет и на 63% – количество студентов, обучающихся в магистратуре. Ожидается, что минимум 100 вузов, задействованных в проекте, получат гранты на развитие.

Мордовский госуниверситет выбрал трек, связанный с закреплением территориального лидерства, – достижение лидерских позиций в региональной социально-экономической системе.

Вуз планирует реализовать 5 важных для Мордовии стратегических проектов:

медицина будущего;

фотоника, функциональная электроника, цифровые решения и искусственный интеллект;

материалы нового поколения и энергосбережение;

передовые технологии в сфере сельского хозяйства;

университет – центр социокультурного развития региона.

В рамках проекта запланированы 90 мероприятий и инициатив.

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Источник: e-mordovia.ru