Артем Здунов распорядился выделить помощь жителям Старошайговского района, пострадавшим из-за урагана

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов подписал распоряжение о выделении материальной помощи жителям населенных пунктов Старошайговского района, пострадавшим в результате урагана 3 августа.

Речь идет о населенных пунктах Старое Шайгово, Шигонь, Говорово, Инегер-Пятина, Николаевка, Лемдяй, Старая и Новая Теризморга, Ожга и Малькеевка.

По информации главы Старошайговского района Геннадия Мухина, заявления в местную администрацию на получение выплат поступили от 354 человек. Сейчас поданные документы отрабатываются, составляются социальные паспорта на получателей материальной помощи.

Первый транш помощи получили 74 человека, деньги поступают на предоставленные получателями выплат счета. Общая сумма выделенных средств составляет 3,06 млн рублей. Размер индивидуальной материальной помощи варьируется от 30 тыс. до 100 тыс. рублей в зависимости от степени нанесенного домовладению ущерба.

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Источник: e-mordovia.ru