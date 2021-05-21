Более 140 жителей Мордовии, не сдавших тесты на коронавирус после возвращения из других стран, были оштрафованы

Управление Роспотребнадзора по Мордовии напомнило о необходимости гражданам, прибывающим из других стран в течение четырех календарных дней со дня въезда в Россию, пройти тестирование на COVID-19 методом ПЦР (лицам, не болевшим и не сделавшим прививки от коронавирусной инфекции) и разместить результат на портале "Госуслуг".

С 1 августа 2020 года по 11 августа 2021 года в Мордовию из-за рубежа вернулись более 10 тыс. граждан, некоторые из них не прошли обследование в установленные сроки. Все они получили уведомления о явке с примечанием о составлении протокола об административном правонарушении.

Всего за указанный период составлено 147 протоколов, судом наложено 144 штрафа на общую сумму 1,627 млн рублей.

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Источник: e-mordovia.ru