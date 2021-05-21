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Более 140 жителей Мордовии, не сдавших тесты на коронавирус после возвращения из других стран, были оштрафованы

Более 140 жителей Мордовии, не сдавших тесты на коронавирус после возвращения из других стран, были оштрафованы

Управление Роспотребнадзора по Мордовии напомнило о необходимости гражданам, прибывающим из других стран в течение четырех календарных дней со дня въезда в Россию, пройти тестирование на COVID-19 методом ПЦР (лицам, не болевшим и не сделавшим прививки от коронавирусной инфекции) и разместить результат на портале "Госуслуг".

С 1 августа 2020 года по 11 августа 2021 года в Мордовию из-за рубежа вернулись более 10 тыс. граждан, некоторые из них не прошли обследование в установленные сроки. Все они получили уведомления о явке с примечанием о составлении протокола об административном правонарушении.

Всего за указанный период составлено 147 протоколов, судом наложено 144 штрафа на общую сумму 1,627 млн рублей.

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Источник: e-mordovia.ru