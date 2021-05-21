В Саранске 18-летний автомобилист сбил 41-летнюю женщину на тротуаре

В Саранске женщина попала под колёса автомобиля.

Указанное ДТП произошло днём 12 августа на территории Ленинского района города. Возле дома № 69/1, расположенного по адресу – улица Попова, 18-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Калина», в определенный момент движения совершил наезд на бордюрный камень, после чего транспортное средство выехало на тротуар и сбило 41-летнюю женщину.

Затем пострадавшую отбросило на припаркованный поблизости автомобиль марки Daewoo Matiz.

Женщина была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

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Источник: гибдд.рф