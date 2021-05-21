В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день задержали двух пьяных автомобилистов

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции за один день задержали двух пьяных водителей.

В ночь на 12 августа в Саранске сотрудниками ДПС ГИБДД МВД по Мордовии на улице Краснофлотской был остановлен автомобиль марки «Лада-Калина», которым управлял 33-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером 12 августа в Кадошкино сотрудниками ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» на улице Пушкина был остановлен автомобиль марки Audi A6. За рулем транспортного средства находился 39-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Также читайте о том, что в Саранске 18-летний автомобилист сбил 41-летнюю женщину на тротуаре.

Источник: гибдд.рф