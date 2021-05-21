В Мордовии сотрудники МВД приняли участие в благотворительной акции по сдаче крови

На плацу МВД по Мордовии по просьбе ГБУЗ «Мордовской республиканской станции переливания крови» состоялась акция по сдаче крови.

Сотрудники МВД прошли все необходимые процедуры – регистрацию и обследование у терапевта, принимавшего в мобильной станции по переливанию крови.

Всего в акции приняли участие около 80 сотрудников органов внутренних дел из различных подразделений ведомства, пополнив банк крови на 40 литров. Среди добровольцев, решивших оказать помощь, были не только те, кто постоянно сдает кровь, но и новички.

По словам медиков, кровь доноров в погонах, как правило, всегда хорошего качества.

Медицинский персонал поблагодарил полицейских за оказанную помощь и отметил, что подобные благотворительные акции помогают спасти жизнь сотням пациентов.

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Источник: 13.мвд.рф