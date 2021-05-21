В Мордовии объявили оперативное предупреждение на 14 августа из-за грозы и сильного дождя

На территории Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 14 августа.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что в субботу, 14 августа, на территории региона ожидается гроза. Также будет иметь место ветер северо-западного направления скоростью до 10 метров в секунду. В отдельных районах республики возможны порывы ветра. Также местами ожидается сильный дождь.

Гражданам рекомендовано соблюдать все меры предосторожности, дабы избежать негативных последствий грозы, сильного дождя и порывов ветра.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru