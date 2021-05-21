Житель Краснослободска пойдет под суд по обвинению в покушении на кражу денег и повреждении машин

В Краснослободске суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в покушении на кражу денежных средств с банковских карт и повреждении автомобилей.

Некоторое время назад 19-летний житель Краснослободска, прогуливаясь по городу ночью, проник на территорию стоянки автомобилей, расположенной во дворе многоквартирного дома. Молодой человек решил похитить ценности, оставленные в салонах транспортных средств их законными владельцами. Повредив стёкла нескольких машин, парень похитил 4 банковские карты и 3 тыс. рублей.

Утром молодой человек расплатился с помощью чужих карт за свои покупки, потратив часть денег, хранившихся на счетах пострадавших.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Краснослободска находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф