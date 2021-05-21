В Саранске будет организована работа пункта сбора отходов электронного и электрического оборудования

В Саранске будет работать мобильный пункт сбора отходов электронного и электрического оборудования.

В период с 17 августа по 10 сентября будет работать мобильный пункт сбора отходов электронного и электрического оборудования «Правильно утилизируем электроотходы», организованный по инициативе министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения РМ при поддержке ООО «Мордовский экологический комбинат».

На утилизацию можно сдать компьютерную и офисную технику, электроинструменты, научную и медицинскую технику, мобильные телефоны, а также детские игрушки, работающие от электричества.

Стоит отметить, что не принимается оборудование, являющееся источником радиационной опасности, а также отходы, содержащие ртуть.

Ознакомиться с графиком работы пункта сбора отходов можно на страницах администрации Саранска в социальных сетях.

Также читайте о том, что в Саранске планируют провести ярмарки мёда и яблок.

Источник: adm-saransk.ru