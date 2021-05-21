В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день задержали нескольких пьяных автомобилистов

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции за один день задержали несколько пьяных автомобилистов.

Ранним утром 15 августа в Саранске сотрудниками ДПС ГИБДД МВД по Мордовии на улице Энгельса был остановлен автомобиль марки ВАЗ-2115 под управлением пьяного 46-летнего мужчины.

Вечером 15 августа в селе Кочелаево Ковылкинского района сотрудники ДПС ГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» на улице Школьной остановили автомобиль марки ВАЗ-21120. За рулем транспортного средства находился 42-летний мужчина, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Поздним вечером того же дня на 85-м километре дороги, соединяющей Саранск и федеральную трассу М-5 «Урал», сотрудники ДПС ГИБДД ММО МВД России «Краснослободский» остановили автомобиль марки ВАЗ-21120, которым управлял пьяный 28-летний парень.

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Источник: гибдд.рф