Сотрудники МЧС провели профилактическую работу на территории посёлка Атяшево и города Ардатов

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ардатовского, Атяшевского и Большеигнатовского УНД и ПР ГУ МЧС России по Мордовии была проведена профилактическая работа на территории посёлка Атяшево и города Ардатов.

Всем гражданам сотрудники МЧС вручили памятки о мерах пожарной безопасности, провели разъяснительную работу о запрете разведения костров, а также об особенностях сжигания мусора.

В ходе данного мероприятия было проинструктировано 58 человек.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru