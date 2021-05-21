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Артем Здунов поручил вывести типографию «Красный Октябрь» из кризисной ситуации

Артем Здунов поручил вывести типографию «Красный Октябрь» из кризисной ситуации

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел совещание по вопросам улучшения ситуации с республиканской типографией «Красный Октябрь».

Руководитель региона заслушал всех ответственных за вывод этой организации из кризисной экономической ситуации и погашение задолженности перед работниками типографии.

Исполнительный директор «Красного Октября» Максим Напалков подвергся негативной критике за недостаточно эффективную работу в части наращивания портфеля заказов, реализация которых смогла бы стать основой для поэтапной выплаты заработной платы сотрудникам типографии.

Кроме того, выяснилось, что большую дебиторскую задолженность – свыше 2,8 млн рублей - перед «Красным Октябрем» имеет ОАО «Ламзурь», а также ряд коммерческих организаций. Осложняет ситуацию то, что расчетные счета типографии были открыты в КС-Банке, у которого недавно была отозвана лицензия.

Артем Здунов попросил правоохранительные органы подключиться к оценке ситуации, как некогда успешное предприятие оказалось в столь плачевном положении.

Исполняющему обязанности председателя правительства Мордовии Владимиру Сидорову руководитель региона напомнил, что несколько месяцев назад ему дано было персональное поручение заняться оздоровлением ситуации на «Красном Октябре», а сделано было немного.

И. о. премьера регионального правительства было поручено совместно с министерством экономики, торговли и предпринимательства РМ до 15 сентября принять необходимые меры по выводу типографии «Красный Октябрь» из кризиса и доложить об этом.

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Источник: e-mordovia.ru