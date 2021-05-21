Артем Здунов поручил вывести типографию «Красный Октябрь» из кризисной ситуации

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел совещание по вопросам улучшения ситуации с республиканской типографией «Красный Октябрь».

Руководитель региона заслушал всех ответственных за вывод этой организации из кризисной экономической ситуации и погашение задолженности перед работниками типографии.

Исполнительный директор «Красного Октября» Максим Напалков подвергся негативной критике за недостаточно эффективную работу в части наращивания портфеля заказов, реализация которых смогла бы стать основой для поэтапной выплаты заработной платы сотрудникам типографии.

Кроме того, выяснилось, что большую дебиторскую задолженность – свыше 2,8 млн рублей - перед «Красным Октябрем» имеет ОАО «Ламзурь», а также ряд коммерческих организаций. Осложняет ситуацию то, что расчетные счета типографии были открыты в КС-Банке, у которого недавно была отозвана лицензия.

Артем Здунов попросил правоохранительные органы подключиться к оценке ситуации, как некогда успешное предприятие оказалось в столь плачевном положении.

Исполняющему обязанности председателя правительства Мордовии Владимиру Сидорову руководитель региона напомнил, что несколько месяцев назад ему дано было персональное поручение заняться оздоровлением ситуации на «Красном Октябре», а сделано было немного.

И. о. премьера регионального правительства было поручено совместно с министерством экономики, торговли и предпринимательства РМ до 15 сентября принять необходимые меры по выводу типографии «Красный Октябрь» из кризиса и доложить об этом.

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Источник: e-mordovia.ru