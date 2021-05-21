В Мордовии прошло совещание по организации выплат семьям с детьми в преддверии нового учебного года

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 16 августа провел совещание по организации выплат семьям с детьми в преддверии нового учебного года.

В Мордовии на данный момент выплату получили 88436 школьников. Однако остаются те, кто ещё не получил средства - это более 8 тыс. детей.

По информации, представленной и.о. вице-премьера Мордовии Галиной Лотвановой, выплаты продолжатся до 1 ноября, но ведется активная работа по информированию граждан, чтобы семьи, имеющие законное право на эту выплату, получили её до 1 сентября.

В настоящее время в республике действует более 30 мер социальной поддержки семей с детьми. К примеру, это ежемесячная денежная выплата при рождении третьего и последующих детей, по состоянию на 14 августа её получили 3374 семьи. Ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет получили более 16 тыс. семей.

Что касается единовременного денежного пособия к началу нового учебного года, то его размер увеличен в 2 раза и составит 3 тыс. рублей на каждого ребенка школьного возраста.

В общей сложности выплату на подготовку к школе в размере 3 тыс. рублей на ребенка в Мордовии получат более 1,5 тыс. семей, в которых воспитываются почти 3,5 тыс. детей.

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Источник: e-mordovia.ru