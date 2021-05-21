В Мордовии в 2022 году построят и отремонтируют 22 автомобильные сельские дороги

В следующем году на сельских территориях Мордовии планируется строительство и реконструкция 22 автомобильных дорог в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Общая протяженность дорог, которые отремонтируют, составляет 24 км. Эти дороги расположены в сельских населенных пунктах Ардатовского, Большеигнатовского, Инсарского, Кочкуровского, Ромодановского, Старошайговского, Чамзинского муниципальных районов.

Предварительная стоимость работ по строительству и реконструкции дорог превышает 630 млн рублей. В настоящее время ведется разработка проектной документации и её государственная экспертиза.

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Источник: mordovmedia.ru