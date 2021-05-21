В Мордовии более 30% вкладчиков КС Банка получили практически 3 миллиарда рублей

На прошлой неделе стартовала выплата страхового возмещения вкладчикам КС Банка.

За первые три дня корпорация «Агентство по страхованию вкладов» выплатила 2,9 млрд рублей 20,6 тыс. вкладчикам указанного банка, обратившимся за страховым возмещением.

Свои вклады получили более 30% вкладчиков. Выплаты осуществляют 126 подразделений ПАО «Сбербанк».

По оценкам агентства, 99,5% вкладчиков получили возможность полностью возместить свои вклады за счет выплаты из фонда обязательного страхования вкладов.

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Источник: mordovmedia.ru