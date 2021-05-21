В Мордовии будет реализован проект по оказанию помощи детям с сенсорными нарушениями

Автономная некоммерческая организация «Центр развития и восстановления речи» выиграла грант на реализацию проекта «Обнимемся!».

Сумма гранта составила 796,3 тыс. рублей, софинансирования – 344,3 тыс. рублей.

Проект будет реализован в период с сентября по декабрь нынешнего года. Общественники отмечают, что нарушение сенсорной интеграции обычно не видят и не диагностируют врачи, списывая его проявления на капризы ребенка.

Проект поможет детям с сенсорными нарушениями нивелировать проблемы, которые являются препятствием для внутрисемейных взаимоотношений: обняться, делать что-то вместе. Целевая аудитория проекта – дети от 3 до 12 лет с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Социальный проект «Обнимемся!» предполагает комплекс мероприятий направленных на минимизацию нарушений развития сенсорных систем у детей с целью их дальнейшей интеграции и социализации.

В рамках проекта планируется приобретение специализированного комплекса для улучшения сенсорной интеграции «Дом Совы», с использование которого на протяжении четырех месяцев будет проводиться работа с участниками социального проекта.

В рамках реализации проекта «Обнимемся!» также планируется повышение квалификации педагогов с целью более грамотной коррекции сенсорных нарушений у детей с ОВЗ.

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Источник: mordovmedia.ru