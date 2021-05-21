В Мордовии руководитель коммерческой организации пойдет под суд за сокрытие денег от налоговых органов

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении руководителя коммерческой организации, обвиняемого в сокрытии денежных средств от налоговых органов.

В период с октября 2020 года по февраль нынешнего года обвиняемый, зная об имеющейся у организации недоимке по налогам, выставленных инкассовых поручениях, с целью сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться налогообложение, осуществлял финансовые операции через расчетные счета других фирм. Сокрытая от налогообложения сумма денег превысила 3 млн рублей.

С целью обеспечения возмещения ущерба на имущество обвиняемого (земельный участок и снегоход на общую сумму порядка 3,5 млн рублей) был наложен арест.

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Источник: mordovia.sledcom.ru