Стало известно, как в Мордовии будут работать школы в новом учебном году

В Мордовии в новом учебном году школы будут работать в соответствии с требованиями санитарных правил в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

При входе в учебное заведение будет в обязательном порядке измеряться температура у детей и сотрудников.

За каждым классом закрепят один учебный кабинет, где будут проходить занятия по всем предметам. Исключением станут уроки, требующие специального оборудования.

Расписание уроков и перемен будет составлено таким образом, чтобы школьники между собой контактировали как можно меньше.

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Источник: izvmor.ru