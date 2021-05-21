Более 2 тысяч первокурсников поступили на бюджетные места в МГУ им. Н. П. Огарева

В Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарева были изданы приказы о зачислении абитуриентов, успешно прошедших вступительные испытания, в состав студентов первого курса очной формы обучения за счет средств федерального бюджета.

Были зачислены более 2 тыс. человек. Приказы о зачислении размещены на сайте университета.

Прием заявлений на другие формы обучения в настоящее время продолжается.

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Источник: mordovmedia.ru