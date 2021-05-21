В Мордовии бывшие директор и главный бухгалтер расчетного центра были признаны виновными в мошенничестве

В Ковылкино суд вынес приговор в отношении бывшего директора и главного бухгалтера-экономиста МУП «Единый расчетный центр», обвиняемых в мошенничестве.

Осужденные, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с апреля 2013 года по июнь 2017 года через подконтрольную фирму похитили принадлежащие муниципальному предприятию денежные средства в размере более 1,4 млн рублей.

Они создали подконтрольную организацию, с которой расчетным центром по заведомо завышенной стоимости был заключен договор на приобретение и обслуживание необходимого программного обеспечения для компьютеров. При этом указанные услуги осуществляла фирма-разработчик, а подконтрольное юридическое лицо было задействовано только для вывода и хищения денежных средств.

Приговором суда соучастницам было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. рублей каждой с отсрочкой исполнения приговора до достижения детьми осужденных 14-летнего возраста.

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Источник: mordovia.sledcom.ru