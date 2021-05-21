В одной из колоний Мордовии прошли учебно-методические сборы с социальными работниками

На базе исправительной колонии № 2 УФСИН РФ по Мордовии были проведены учебно-методические сборы с социальными работниками подведомственных учреждений.

В рамках сборов было организовано изучение регламента и руководства пользователя эксплуатации информационно-аналитической системы базы вакансий «Работа в России».

Также обсуждались проблемные вопросы, возникающие в результате внедрения базы вакансий «Работа в России» и в ходе работы в личном кабинете информационной системы сотрудников учреждений.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su