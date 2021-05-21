В одной из колоний Мордовии прошел конкурс на лучшее цветочное оформление территории учреждения

В исправительной колонии № 2 УФСИН РФ по Мордовии прошел конкурс на лучшее цветочное оформление территории учреждения.

В мероприятии приняли участие осужденные всех отрядов колонии.

Комиссия оценивала эстетичность, красоту и оригинальность представленных цветочных композиций.

Проведение этого конкурса, участие в котором осужденные женщины принимают с удовольствием, стало в ИК-2 доброй традицией.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su