В Лямбирском районе в ДТП с участием двух автомобилей пострадал 35-летний мужчина

В Лямбирском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал 35-летний мужчина.

Происшествие произошло утром 18 августа на 191-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 61-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», совершая левый поворот, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Шевроле-Круз», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадал 35-летний пассажир «Лады». Мужчина был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф