Продукцию УФСИН РФ по Мордовии продемонстрировали на спортивном празднике

Исправительные колонии №№ 1, 2, 5, 7 и 14 УФСИН РФ по Мордовии продемонстрировали продукцию собственного производства гостям и участникам спортивного мероприятия, посвященному Международному олимпийскому дню.

Ярмарка была развернута в посёлке Явас (место дислокации УФСИН России по Мордовии).

Посетителям ярмарки предлагались сочный шашлык, ароматная выпечка, свежий хлеб, салаты, напитки и полуфабрикаты.

Следует отметить, что продукция учреждений зарекомендовала себя с положительной стороны и пользуется стабильным спросом.

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Источник: 13.fsin.su