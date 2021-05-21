Артем Здунов заявил об отсутствии улучшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Мордовии

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 20 августа провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Руководитель региона отметил, что улучшений ситуации с заболеваемостью коронавирусом в республике пока нет.

В настоящее время в Мордовии почти 1300 пациентов получают лечение в госпиталях, не снижается число выявляемых случаев заболевания коронавирусной инфекцией - это около 70 человек в день.

Кроме того, 7 районов республики по недельной заболеваемости на 100 тыс. населения находятся в красной зоне.

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Источник: e-mordovia.ru