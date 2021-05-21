В школах Мордовии 1 сентября торжественные линейки пройдут только для первых и одиннадцатых классов

В Мордовии региональный оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции принял решение о проведении торжественных линеек 1 сентября в школах республики.

Линейки состоятся только для первых и одиннадцатых классов, для остальных запланировано проведение классных часов.

Было особо подчеркнуто, что образовательные организации республики должны максимально ответственно подойти к началу нового учебного года, учесть все требования Роспотребнадзора.

Учебные заведения должны быть готовы в плане обеспечения работы вентиляционных систем. Должна быть проведена дезинфекция пищеблоков. Все школы и вузы должны иметь в достаточном количестве рециркуляторы воздуха, термометры, средства индивидуальной защиты.

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Источник: e-mordovia.ru