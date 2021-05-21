 Петр Тултаев: «Вакцины в Мордовии достаточно, мобильные пункты в Саранске работают практически ежедневно»

В Саранске ситуация с эпидемиологической обстановкой остается напряженной. В связи с этим обработка мест общего пользования в многоквартирных домах будет проводиться на регулярной основе.

Мэр города Петр Тултаев поручил главам районных администрацией взять данный вопрос на особый контроль.

«Строго соблюдать введенные профилактические меры должны в торговых центрах и магазинах. Это же касается и общественного транспорта. В салонах подвижного состава санитарная обработка должна проводиться с необходимой периодичностью», - напомнил градоначальник в ходе оперативного совещания.

Петр Тултаев также добавил, что вакцинация является наиболее действенным способом защиты от коронавируса.

«Статистика не утешительная. Каждый день есть печальные исходы. Прививка, как минимум, помогает избежать тяжелого течения болезни и осложнений. Вакцины в Мордовии достаточно, мобильные пункты в Саранске работают практически ежедневно, можно сказать, в шаговой доступности», - сказал мэр.