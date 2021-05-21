Из резервного фонда Главы Мордовии выделено еще 2,2 млн рублей на оказание помощи пострадавшим от урагана

Врио Главы Мордовии Артем Здунов подписал очередное распоряжение о выделении материальной помощи жителям населенных пунктов Старошайговского района, пострадавшим в результате урагана. Речь идет о селах Старое Шайгово, Говорово, Инегер-Пятина, Шигонь, Николаевка и других.

Поясняется, что финансовую помощь на ликвидацию последствий урагана получат еще 67 семей на общую сумму 2,2 млн. рублей.

Стоит отметить, что ранее по распоряжению Артема Здунова уже осуществлено несколько траншей. Общая сумма на сегодня составляет 10 млн. 690 тыс. рублей.