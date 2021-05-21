В Нижегородской области и Мордовии ввели межрегиональный режим ЧС из-за пожаров

Режим межрегиональной чрезвычайной ситуации ввели в Нижегородской области и Мордовии из-за пожаров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Принято решение о введении в лесах Республики Мордовии и Нижегородской области режима межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования», - сказали в пресс-службе.

Помимо этого будет усилена авиационная группировка. Планируется прибытие двух вертолетов и самолетов Бе-200ЧС МЧС России. Технику задействуют на тушении очагов природных пожаров на границе Республики Мордовия и Нижегородской области.