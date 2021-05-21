В Саранске украденную вывеску магазина вернули на место, а также оставили записку с извинениями

Несколько дней назад в Саранске группа молодых людей украла вывеску магазина «Птица».Ущерб был оценен в 22 тысячи рублей.

Полиция стала разыскивать подозреваемых. В результате вывеска была возвращена к зданию магазина с запиской с извинениями.

По факту кражи вывески возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения указанных лиц.

Сотрудники полиции обращаются к данным гражданам с просьбой прийти в ОП № 3 УМВД России по го Саранск для дачи показаний. Всем, кто располагает какой-либо информацией о личности подозреваемых, просьба сообщить по телефонам: 29-90-02, 29-90-05 или 102.