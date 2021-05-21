Житель Саранска, чья супруга погибла при обрушении лестниц в новостройке, получил миллион рублей

В Мордовии судебные приставы взыскали миллион рублей в пользу жителя Саранска, чья жена погибла при обрушении лестничных маршей в доме на перекрестке улиц Фурманова и Гагарина.

Судом установлено, что трое сотрудников акционерного общества, которое производит изделия из бетона для строительства, небрежно выполнили свои профессиональные обязанности. Процесс изготовления лестничных маршей не был проконтролирован должным образом. А сами конструкции оказались некачественными.

В результате обрушения лестницы в новостройке три человека погибли, один получил тяжелые травмы.