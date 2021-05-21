Внесены изменения в в указ Главы Мордовии о мерах противодействия коронавирусной инфекции

В Указ Главы Мордовии «О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» внесены изменения. Документ был подписан Артемом Здуновым 27 августа.

Согласно информации, опубликованной порталом органов государственной власти региона, новые изменения касаются проведения агитационных мероприятий, подготовки и выборов. Их разрешено проводить только при условии соблюдения рекомендаций, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 8 июля 2021 года.

Отмечается также, что настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.