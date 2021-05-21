Жительницу Саранска признали виновной в оскорблении и использовании насилия в отношении полицейского

Следственный отдел собрал достаточно доказательств, чтобы признать 40-летнюю жительницу Саранска виновной в оскорблении и насильственных действиях против полицейского, который исполнял свои обязанности.

По имеющейся информации, 6 июля этого года дама находилась на улице Фурманова в нетрезвом виде. В присутствии нескольких свидетелей она оскорбила сотрудника ППС, а также ударила его кулаком по руке. В дальнейшем стало известно, что правоохранители должны были следить за общественным порядком, который нарушала указанная гражданка: она ругалась с таксистом. Полицейские подошли к ней и попросили успокоиться, а она в ответ совершила противоправные деяния.

Суд вынес женщине наказание: она должна выплатить штраф размером 20 тысяч рублей.