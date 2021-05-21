В школах Саранска линейки 1 сентября пройдут с соблюдением мер по противодействию коронавирусу

Согласно рекомендациям министерства образования Мордовии, 1 сентября линейки в школах Саранска пройдут только для учеников первых и одиннадцатых классов с соблюдением всех мер по профилактике коронавирусной инфекции.

Указанные меры предусматривают проведение торжественных линеек на открытом воздухе и с соблюдением дистанции между классами.

Кроме того, 1 сентября в местах отдыха будут проходить рейды по соблюдению пожарной безопасности. Ранее соответствующее распоряжение дал мэр Саранска Пётр Тултаев.

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Источник: adm-saransk.ru