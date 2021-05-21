В Саранске проходят рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте

В Саранске в ежедневном режиме проходят рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте и такси.

За минувшую неделю было проверено 474 единицы автобусов и троллейбусов, вынесено 420 замечаний, составлено 11 протоколов.

Также велась проверка соблюдения профилактических мер в машинах такси. За прошлую неделю было проверено 56 транспортных средств, вынесено 13 замечаний, из них 9 – водителям.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что в школах Саранска линейки 1 сентября пройдут с соблюдением мер по противодействию коронавирусу.

Источник: adm-saransk.ru