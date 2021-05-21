В Саранске объекты торговли проверяют на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм

В Саранске в настоящее время проходят рейды по объектам торговли, общественного питания и сферы услуг на предмет соблюдения мер по профилактике коронавируса.

В период с 23 по 27 августа в городе было проверено 73 объекта.

В рамках мониторинга были выявлены нарушения масочно-перчаточного режим. Было составлено два акта фиксации нарушений.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев во время сегодняшнего оперативного совещания распорядился продолжать проводить мероприятия, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru