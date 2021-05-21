В Саранске 22-летний водитель легковушки сбил 9-летнюю девочку на пешеходном переходе

В Саранске несовершеннолетняя девочка попала под колёса легкового автомобиля на пешеходном переходе.
ДТП произошло днём 28 августа на территории Пролетарского района города. На улице Коваленко 22-летний парень, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Приора», совершил наезд на 9-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.
По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: гибдд.рф