В Саранске 20-летний водитель иномарки сбил 18-летнего парня на пешеходном переходе

В Саранске 18-летний парень попал под колёса иномарки на пешеходном переходе.

ДТП произошло вечером 30 августа на территории Октябрьского района города. На улице Косарева 20-летний водитель автомобиля марки BMW, проявив невнимательность, совершил наезд на 18-летнего парня, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший осматривался медиками на месте происшествия.

Известно, что водитель иномарки в момент ДТП был трезв.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф