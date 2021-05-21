Сотрудниками УИИ УФСИН РФ по Мордовии была проведена рабочая встреча с представителями ФССП

Начальник Ковылкинского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии Владимир Ярочкин провел рабочую встречу с начальником отдела - старшим судебным приставом по Ковылкинскому району УФССП по РМ Натальей Захаровой.

В рамках встречи была проведена сверка лиц, состоящих на учете филиала, в отношении которых в службе судебных приставов имеются неоконченные исполнительные производства по взысканиям денежных средств. Были получены сведения по возмещению ущерба осужденными, обсужден вопрос взаимодействия по работе с лицами, осужденными по ч.1 ст. 157 УК РФ за злостное уклонение от уплаты алиментов.

За 7 месяцев 2021 года по учетам Ковылкинского филиала УИИ УФСИН России по РМ прошел 41 осужденный, в отношении которых в службе судебных приставов имелись исполнительные производства по взысканиям денежных средств, что составляет 15,13% от общего числа осужденных. Из них 29 осужденных по ч.1 ст. 157 УК РФ за злостное уклонение от уплаты алиментов и 12 условно осужденных, которые обязаны по приговору суда возместить материальный и моральный вред, причиненный преступлением.

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Источник: 13.fsin.su