В УФСИН РФ по Мордовии прошел первый этап смотра-конкурса на лучшего начальника караула

На базе отдела по конвоированию УФСИН РФ по Мордовии прошел первый этап смотра-конкурса на лучшего начальника караула специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию.

В смотре-конкурсе приняли участие 7 начальников караулов отделений по конвоированию.

Все сотрудники показали достойные знания, хорошую физическую подготовку и навыки владения табельным оружием.

По итогам соревнований победителем стал начальник караула 2-го отделения по конвоированию отдела конвоирования УФСИН России по Мордовии Александр Бажанов.

Александр Бажанов будет представлять спецподразделение по конвоированию УФСИН России по Мордовии на втором этапе смотра-конкурса, который пройдет в УФСИН РФ по Удмуртии осенью.

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Источник: 13.fsin.su