В Мордовии сотрудники ФСИН оказали помощь ребенку осужденной в подготовке к новому учебному году

В преддверии нового учебного года сотрудниками Пролетарского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии была оказана помощь в подготовке к школе ребенку осужденной, отбывание наказания которой отсрочено, состоящей на учете филиала и находящейся в трудной жизненной ситуации.

Заместителем начальника филиала осужденной был вручен набор всех необходимых канцелярских принадлежностей, которые помогут ребенку приступить к занятиям.

Стоит отметить, что отсрочка отбывания наказания является мерой поощрительного характера, стимулирующей осужденных женщин к позитивному поведению.

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Источник: 13.fsin.su