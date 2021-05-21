В УФСИН РФ по Мордовии прошли соревнования по пожарно-прикладному спорту

На базе пожарного подразделения исправительной колонии № 11 УФСИН РФ по Мордовии состоялись соревнования по пожарно-прикладному спорту среди личного состава исправительных учреждений республики.

Программа соревнований включала в себя два упражнения: преодоление 100-метровой полосы с препятствиями и развертывание от пожарного автомобиля.

В соревнованиях приняли участие 10 спортивных команд пожарных подразделений УФСИН РФ по Мордовии по 4 человека в каждой.

В личном первенстве по преодолению 100-метровой полосы с препятствиями лучшее время показал Сергей Бутузов, сотрудник ИК-5 (21,3 секунды).

В развертывании лучшей стала команда ИК-4 с результатом – 38,3 секунды.

По результатам проведенных состязаний в общекомандном зачете первое место заняла команда ИК-4.

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Источник: 13.fsin.su