В Саранске 1, 2 и 3 сентября ограничат движение транспортных средств по улице Коммунистической

В Саранске 1, 2 и 3 сентября будет ограничено движение транспортных средств по улице Коммунистической.

В период с 07:00 до 20:00 1 сентября движение транспортных средств будет ограничено по ул. Коммунистической от ул. Пролетарской до ул. Ботевградской.

В период с 07:00 2 сентября до 20:00 3 сентября рассматриваемое ограничение будет действовать по ул. Коммунистической от ул. Пролетарской до ул. Большевистской.

Исключение составят общественный транспорт и спецмашины (правоохранительных органов, медицинской помощи, МЧС, аварийных служб).

Ограничение вводится для обеспечения безопасности и организации дорожного движения во время ремонта дорог.

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Источник: adm-saransk.ru