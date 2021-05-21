В библиотеку следственного изолятора № 1 УФСИН РФ по Мордовии была передана духовная литература

Протоиерей Михайло-Архангельской церкви села Архангельское Голицыно Рузаевскоко района Владимир Меньшойкин, помощник муфтия центрального духовного управления мусульман Мордовии Наиль Вагапов и глава православного молодежного объединения республики Ольга Зеткина передали следственному изолятору № 1 УФСИН РФ по РМ духовную литературу.

Стоит отметить, что библиотеки функционируют в каждом исправительном учреждении, подведомственном УФСИН России по Мордовии.

Следует учитывать, что интерес к чтению в местах лишения свободы намного выше, чем на свободе, поэтому регулярное пополнение книгохранилищ очень актуально.

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Источник: 13.fsin.su