Артем Здунов провел совещание по застройке 6-го микрорайона «Юбилейного» в Саранске

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел совещание с членами правительства республики и администрации Саранска по вопросам застройки 6-го микрорайона «Юбилейного».

Предполагается, что в течение нескольких лет в «Юбилейном» появится новый микрорайон. Это будет комплексная застройка многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградской и автомобильной дорогой на с. Кочкурово в районе реки Тавла. Также здесь проектируется столь необходимый жителям детский сад.

Артем Здунов напомнил, что основополагающими факторами при разработке проектно-сметной документации должны быть комфортная для жителей среда и развитая социальная инфраструктура.

Кроме того, на совещании было отмечено, что в «Юбилейном» отсутствуют культурные учреждения. Было предложено открыть детскую школу искусств на 500 посещений в смену. В её состав будут входить музыкальная и художественная школы, модельная библиотека, а также несколько помещений для молодежных организаций.

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Источник: e-mordovia.ru